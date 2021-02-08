CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Şubat Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır kayıp bir adam, silahlı kahvehane baskını, intikam iddiası... 37 yaşındaki İbrahim Paksoy’a ne oldu? Dünyaya geldiği hastanede terk edildi, annesini bulup öğrenmek istiyor! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır kayıp bir adam, silahlı kahvehane baskını, intikam iddiası... 37 yaşındaki İbrahim Paksoy'a ne oldu? Dünyaya geldiği hastanede terk edildi, annesini bulup öğrenmek istiyor! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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