CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Ocak Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ocak Cuma canlı yayın izle - 08.01.2021

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Giriş: 08.01.2021 10:11
Güncelleme:08.01.2021 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir gece evden çıktı, 16 ay sonra acı haberi geldi! 4 çocuk annesi Zeynep Güngör’ün katili kim? Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Harun Kaya’nın evlilik vaadiyle dolandırılma iddiası! 4 ay kayıp sanıldı, evinden çıktı! Erdem Uçkan ve Ceylan Barun’un çocuklarıyla yenilenme yolculukları ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir gece evden çıktı, 16 ay sonra acı haberi geldi! 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün katili kim? Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Evlilik hayalleri kurdu, sahte gelin kayıplara karıştı! Harun Kaya'nın evlilik vaadiyle dolandırılma iddiası! 4 ay kayıp sanıldı, evinden çıktı! Erdem Uçkan ve Ceylan Barun'un çocuklarıyla yenilenme yolculukları ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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