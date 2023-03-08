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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Mart Çarşamba canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Mart 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
8 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir cinayet, iki kardeş, ilişki yumağı, tanıklar, sorular ve kuşkular... Burhan Karakuş neden öldürüldü? Biri İstanbul'dan, diğer Kocaeli'den kaybolan iki kız, iki farklı aile, aynı endişe... 17 ve 18 yaşlarındaki genç kızlarla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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