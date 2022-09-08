Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; radyocu DJ Gezgin’in acı sonu! Anne ve oğlu arasındaki anlaşmazlık... Aşkı için yakınlarına kumpas mı kurdu? Mehmet Karahan cinayetinde kimlerin parmağı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; radyocu DJ Gezgin'in acı sonu! Anne ve oğlu arasındaki anlaşmazlık... Aşkı için yakınlarına kumpas mı kurdu? Mehmet Karahan cinayetinde kimlerin parmağı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.