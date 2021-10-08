Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ekim Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mustafa Kut cinayetinde yanıt bekleyen sorular, itiraf iddiası, parmak izi açıklaması! Kaçarken kimi gördü? 2 çocuk babası çiftçiyi kim, neden öldürdü? Aracı terk edilmiş halde bulundu, kendisine ulaşılamadı! Aldatılma kuşkusu, şüpheli yakın arkadaş, çarpıcı iddialar! 4 çocuk babası Necati Gün’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mustafa Kut cinayetinde yanıt bekleyen sorular, itiraf iddiası, parmak izi açıklaması! Kaçarken kimi gördü? 2 çocuk babası çiftçiyi kim, neden öldürdü? Aracı terk edilmiş halde bulundu, kendisine ulaşılamadı! Aldatılma kuşkusu, şüpheli yakın arkadaş, çarpıcı iddialar! 4 çocuk babası Necati Gün'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.