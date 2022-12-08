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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Aralık Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 08.12.2022 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı! Görüntülü şantaj, korku odası, tutuklama kararı... Yayının ardından neler yaşandı? 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular, kiralık katil siparişi, randevulu cinayet planı, ölüm oylaması... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümü! Günlerdir ulaşılamayan bir kadın, endişeli kız kardeş, sorular ve kuşkular... 2 çocuk annesinin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızı kaçırdı! Görüntülü şantaj, korku odası, tutuklama kararı... Yayının ardından neler yaşandı? 3 gün arayla 2 ölüm, yanıt aranan sorular, kiralık katil siparişi, randevulu cinayet planı, ölüm oylaması... Nahit ve Güler Şansal çiftinin şüpheli ölümü! Günlerdir ulaşılamayan bir kadın, endişeli kız kardeş, sorular ve kuşkular... 2 çocuk annesinin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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8 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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