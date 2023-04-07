Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Nisan Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; akıl karışık pizza ustası! Sözlendiler evlenmediler, verdikleri sözü geç mi hatırladılar? Kaçak sevgililer, perişan aileler! Alim Yılmaz ve eski sözlüsünün kaybı! Babasına “zor durumdayım” dedi sırra kadem bastı! İstanbul’dan kaybolan genç kızla ilgili sıcak gelişme! Evden işe diye çıktı, bir daha geri dönmedi! 23 yaşındaki Berivan Geçer’le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; akıl karışık pizza ustası! Sözlendiler evlenmediler, verdikleri sözü geç mi hatırladılar? Kaçak sevgililer, perişan aileler! Alim Yılmaz ve eski sözlüsünün kaybı! Babasına "zor durumdayım" dedi sırra kadem bastı! İstanbul'dan kaybolan genç kızla ilgili sıcak gelişme! Evden işe diye çıktı, bir daha geri dönmedi! 23 yaşındaki Berivan Geçer'le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.