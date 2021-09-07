Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? 27 yıllık özlem, yürek burkan bir hikaye, şiddet mağduru anne ve kız... Melike Oyunlu’nun anne hasreti son bulacak mı? Şen kardeşlerin bakıcısı, şüpheler ve iddialar, dikkat çeken açıklamalar... İddiaların odağındaki bakıcının eski eşi Mehmet Ali Cengiz ve eşi Sevim Cengiz canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? 27 yıllık özlem, yürek burkan bir hikaye, şiddet mağduru anne ve kız... Melike Oyunlu'nun anne hasreti son bulacak mı? Şen kardeşlerin bakıcısı, şüpheler ve iddialar, dikkat çeken açıklamalar... İddiaların odağındaki bakıcının eski eşi Mehmet Ali Cengiz ve eşi Sevim Cengiz canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.