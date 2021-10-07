Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 50 yaşındaki çiftçiyi kim öldürdü? İtiraf gibi sözler duyduğunu söyleyen tanıklar canlı yayında! Aracı terk edilmiş halde bulundu, kendisine ulaşılamadı! Aldatılma kuşkusu, şüpheli yakın arkadaşlar, çarpıcı iddialar! 4 çocuk babası Necati Gün’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 50 yaşındaki çiftçiyi kim öldürdü? İtiraf gibi sözler duyduğunu söyleyen tanıklar canlı yayında! Aracı terk edilmiş halde bulundu, kendisine ulaşılamadı! Aldatılma kuşkusu, şüpheli yakın arkadaşlar, çarpıcı iddialar! 4 çocuk babası Necati Gün'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Ekim Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.