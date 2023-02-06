Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; önce Mustafa Yılmaz sonra kuzeni Onur Yılmaz kayboldu! Kuzenini amcasına mı teslim etti? İstenmeyen damadı öldürdüler mi? Kayınpederin köyüne operasyon, gözaltılar! Kayıp Yılmaz kuzenlerle ilgili gelişmeler! 16 yaşında kayıp bir genç kız, korku ve endişe, hayati tehlike! 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Anneanne, anne ve kızı, 3 kuşağı etkileyen sorunlar, iddialar, pamuk ipliğiyle bağlanmış bağlar! Problemler çözülecek mi? Anne kızın arası düzelecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; önce Mustafa Yılmaz sonra kuzeni Onur Yılmaz kayboldu! Kuzenini amcasına mı teslim etti? İstenmeyen damadı öldürdüler mi? Kayınpederin köyüne operasyon, gözaltılar! Kayıp Yılmaz kuzenlerle ilgili gelişmeler! 16 yaşında kayıp bir genç kız, korku ve endişe, hayati tehlike! 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Anneanne, anne ve kızı, 3 kuşağı etkileyen sorunlar, iddialar, pamuk ipliğiyle bağlanmış bağlar! Problemler çözülecek mi? Anne kızın arası düzelecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...