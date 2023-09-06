Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Keziban Eryılmaz’ın şüpheli kaybı! Sevgili şiddetinin tanıkları, kıskançlık ve ihanet iddiaları... 39 yaşındaki 4 çocuk annesi öldürüldü mü? Eğlendiği mekandan ayrıldı, sırra kadem bastı! Zamanı durduran evlat, son görüldüğü nokta, acı ve gözyaşı... 19 yaşındaki Veli Eren Atay’ın kaybı! 14 yaşında bir çocuk, habersizce evden çıktı geriye perişan bir aile kaldı! İstanbul’dan kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! 78 yaşındaki bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları! Odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürül mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kaybı! Sevgili şiddetinin tanıkları, kıskançlık ve ihanet iddiaları... 39 yaşındaki 4 çocuk annesi öldürüldü mü? Eğlendiği mekandan ayrıldı, sırra kadem bastı! Zamanı durduran evlat, son görüldüğü nokta, acı ve gözyaşı... 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın kaybı! 14 yaşında bir çocuk, habersizce evden çıktı geriye perişan bir aile kaldı! İstanbul'dan kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! 78 yaşındaki bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları! Odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürül mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.