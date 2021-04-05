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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan Pazartesi tek parça izle - 05.04.2021

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Giriş: 05.04.2021 10:36
Güncelleme:05.04.2021 13:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Merdivenden mi düştü? Kavgada mı yaralandı? Çelişkili açıklamalar... İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri... Erol Karakoç'a pahalıya patlayan fatura! 1 milyon 200 bini sevgilisine kaptırdı! Birbirini suçlayan taraflar! Erol Karakoç'un dolandırılma iddiası! Manisalı çiftçinin ölümü... Akılalmaz suçlamalar... Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Tekirdağ Çorlu'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Çelişkili açıklamalar Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar! Emine Keleş 8 Mart'ta bu yana nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Merdivenden mi düştü? Kavgada mı yaralandı? Çelişkili açıklamalar... İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri... Erol Karakoç'a pahalıya patlayan fatura! 1 milyon 200 bini sevgilisine kaptırdı! Birbirini suçlayan taraflar! Erol Karakoç'un dolandırılma iddiası! Manisalı çiftçinin ölümü... Akılalmaz suçlamalar... Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Tekirdağ Çorlu'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Çelişkili açıklamalar Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar! Emine Keleş 8 Mart'ta bu yana nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE
5 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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