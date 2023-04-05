05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gözü yaşlı anneanne ve dede, 3 yaşındaki Arel Kaya akrabasının yanında mı? Sorular ve kuşkular... Hamdiye ve Aydın Şentürk torunlarına kavuşabilecek mi? Arkadaşıyla evden çıktı, önce motoru ardından cenazesi bulundu! İddiaların odağındaki isimler, soru işaretleri, kuşkular... Hikmet Özgüneş’in şüpheli ölümü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gözü yaşlı anneanne ve dede, 3 yaşındaki Arel Kaya akrabasının yanında mı? Sorular ve kuşkular... Hamdiye ve Aydın Şentürk torunlarına kavuşabilecek mi? Arkadaşıyla evden çıktı, önce motoru ardından cenazesi bulundu! İddiaların odağındaki isimler, soru işaretleri, kuşkular... Hikmet Özgüneş'in şüpheli ölümü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

5 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 5 Nisan Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 5 Nisan Çarşamba
Müge Anlı 4 Nisan Salı tek parça izle
Müge Anlı 4 Nisan Salı tek parça izle
Müge Anlı’daki dolandırıcı sevgiliden şok suçlama: Mustafa Bey üfürükçü
Müge Anlı'daki dolandırıcı sevgiliden şok suçlama: Mustafa Bey üfürükçü
Mustafa Emektar’ı bir milyon liralık evden eden aşk
Mustafa Emektar'ı bir milyon liralık evden eden aşk
Müge Anlı 3 Nisan Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 3 Nisan Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı’daki Palu ailesi davasında yargıtay kararı
Müge Anlı'daki Palu ailesi davasında yargıtay kararı
Müge Anlı 31 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı 31 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı’yı çileden çıkartan söz!
Müge Anlı'yı çileden çıkartan söz!
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı 29 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 29 Mart Çarşamba tek parça izle
Çocuğunun öldüğü iddialarına ne yanıt verecek?
Çocuğunun öldüğü iddialarına ne yanıt verecek?
Babaanne ve dedenin torunlarına ne oldu?
Babaanne ve dedenin torunlarına ne oldu?
Daha Fazla Video Göster