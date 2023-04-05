Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gözü yaşlı anneanne ve dede, 3 yaşındaki Arel Kaya akrabasının yanında mı? Sorular ve kuşkular... Hamdiye ve Aydın Şentürk torunlarına kavuşabilecek mi? Arkadaşıyla evden çıktı, önce motoru ardından cenazesi bulundu! İddiaların odağındaki isimler, soru işaretleri, kuşkular... Hikmet Özgüneş’in şüpheli ölümü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; gözü yaşlı anneanne ve dede, 3 yaşındaki Arel Kaya akrabasının yanında mı? Sorular ve kuşkular... Hamdiye ve Aydın Şentürk torunlarına kavuşabilecek mi? Arkadaşıyla evden çıktı, önce motoru ardından cenazesi bulundu! İddiaların odağındaki isimler, soru işaretleri, kuşkular... Hikmet Özgüneş'in şüpheli ölümü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.