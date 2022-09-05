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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 05.09.2022 10:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin cinayetinde soru işaretleri! İddiaların odağındaki isim konuştu... Kim doğruyu söylüyor? Terk edilmenin intikamı mı? Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan’ın katili kim? Biri 18, diğeri 19 yaşında iki kız kardeş, anneleriyle kavga ettiler, bir daha geri dönmediler! Suda ve Buse kardeşlerin kaybı! Gezmek için evden çıktı, bir daha geri dönmedi! 20 yaşındaki kaybımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin cinayetinde soru işaretleri! İddiaların odağındaki isim konuştu... Kim doğruyu söylüyor? Terk edilmenin intikamı mı? Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan'ın katili kim? Biri 18, diğeri 19 yaşında iki kız kardeş, anneleriyle kavga ettiler, bir daha geri dönmediler! Suda ve Buse kardeşlerin kaybı! Gezmek için evden çıktı, bir daha geri dönmedi! 20 yaşındaki kaybımızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 5 Eylül Pazartesi
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