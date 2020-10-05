CANLI İZLE: Müge Anlı 5 Ekim Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ekim Pazartesi canlı yayın izle - 05.10.2020

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Giriş: 05.10.2020 10:28
Güncelleme:05.10.2020 10:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tekne boyacısı kayıp bir adam, feryadı yürekleri yakan bir anne, çalıştığı tersanede bulunan kemikler... Betty’nin bulduğu kemikler kime ait? Mehmet Ali Koran’la ilgili sıcak gelişme! Eşinden boşanmak istedi, kayıplara karıştı! 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’a ne oldu? İstanbul’da kaybolan 22 yaşındaki Şilan’la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tekne boyacısı kayıp bir adam, feryadı yürekleri yakan bir anne, çalıştığı tersanede bulunan kemikler... Betty'nin bulduğu kemikler kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişme! Eşinden boşanmak istedi, kayıplara karıştı! 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'a ne oldu? İstanbul'da kaybolan 22 yaşındaki Şilan'la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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