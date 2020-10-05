CANLI İZLE: Müge Anlı 5 Ekim Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tekne boyacısı kayıp bir adam, feryadı yürekleri yakan bir anne, çalıştığı tersanede bulunan kemikler... Betty’nin bulduğu kemikler kime ait? Mehmet Ali Koran’la ilgili sıcak gelişme! Eşinden boşanmak istedi, kayıplara karıştı! 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan’a ne oldu? İstanbul’da kaybolan 22 yaşındaki Şilan’la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; tekne boyacısı kayıp bir adam, feryadı yürekleri yakan bir anne, çalıştığı tersanede bulunan kemikler... Betty'nin bulduğu kemikler kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişme! Eşinden boşanmak istedi, kayıplara karıştı! 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'a ne oldu? İstanbul'da kaybolan 22 yaşındaki Şilan'la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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