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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak Salı canlı yayın izle

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Giriş: 04.01.2022 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; babalarını arayan 3 kız kardeş, iddiaların odağındaki ağabey... Yıllardır ne gören oldu, ne duyan! 84 yaşındaki Faik Koçsoy’un kaybı! Hayal kırıklığı, pişmanlık ve giden yüz binlerde lira... Songül Kaçak’ın kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi Okan Yılmaz canlı yayında! Eşinin kuşkusu mezarı açtırdı, gerçek ortaya çıktı! Bir kadının çare arayışı, kahvehanedeki kavga, darp bulguları ve soru işaretleri... Ölümünden kimler sorumlu? Ecevit Anladı hayatını nasıl kaybetti? Dramlarla dolu bir ömür, 72 yıllık emanet bir hayat, çözülemeyen kimlik sorunu! Elif Gezer’in gözyaşları dinecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; babalarını arayan 3 kız kardeş, iddiaların odağındaki ağabey... Yıllardır ne gören oldu, ne duyan! 84 yaşındaki Faik Koçsoy'un kaybı! Hayal kırıklığı, pişmanlık ve giden yüz binlerde lira... Songül Kaçak'ın kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi Okan Yılmaz canlı yayında! Eşinin kuşkusu mezarı açtırdı, gerçek ortaya çıktı! Bir kadının çare arayışı, kahvehanedeki kavga, darp bulguları ve soru işaretleri... Ölümünden kimler sorumlu? Ecevit Anladı hayatını nasıl kaybetti? Dramlarla dolu bir ömür, 72 yıllık emanet bir hayat, çözülemeyen kimlik sorunu! Elif Gezer'in gözyaşları dinecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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4 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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