04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Cuma canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Cuma canlı izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2022 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Susmayan silahlar, beyaz araçtaki şüphe! Yön değiştiren kurşunlar... 30 kurşunla katledilen kuzenlerin katilleri kim? Sahile diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! Hayrete düşüren yalanlar! Gittikçe artan endişe, çaresizce bekleyen anne baba! 16 yaşındaki Ecrinsu Ezgi'nin kaybı... Annesini göremeyen göz doktoru! Kırgınlıklar, fedakarlıklar... Kardeş kavgası! Bir aileyi birbirine düşüren mal varlığı! Oğluyla birlikte kızını arayan bir anne! Aç-susuz karanlıkta tutuluyor iddiası! Endişelendiren detaylar, gözyaşlarıyla korku dolu bekleyiş! 15 yaşındaki Kevser Börekçi'nin kaybı... İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Susmayan silahlar, beyaz araçtaki şüphe! Yön değiştiren kurşunlar... 30 kurşunla katledilen kuzenlerin katilleri kim? Sahile diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! Hayrete düşüren yalanlar! Gittikçe artan endişe, çaresizce bekleyen anne baba! 16 yaşındaki Ecrinsu Ezgi'nin kaybı... Annesini göremeyen göz doktoru! Kırgınlıklar, fedakarlıklar... Kardeş kavgası! Bir aileyi birbirine düşüren mal varlığı! Oğluyla birlikte kızını arayan bir anne! Aç-susuz karanlıkta tutuluyor iddiası! Endişelendiren detaylar, gözyaşlarıyla korku dolu bekleyiş! 15 yaşındaki Kevser Börekçi'nin kaybı... İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 4 MART CUMA CANLI İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Cuma canlı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Cuma canlı izle
Müge Anlı 3 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 3 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 2 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 2 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 1 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 1 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 28 Şubat Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 28 Şubat Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 25 Şubat Cuma tek parça izle
Müge Anlı 25 Şubat Cuma tek parça izle
Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı
Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı
Müge Anlı 24 Şubat Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 24 Şubat Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 23 Şubat Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 23 Şubat Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 22 Şubat Salı tek parça izle
Müge Anlı 22 Şubat Salı tek parça izle
Kayıp muhtar için Elazığ’da şafak operasyonu
Kayıp muhtar için Elazığ'da şafak operasyonu
Müge Anlı 21 Şubat Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 21 Şubat Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster