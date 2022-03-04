Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Susmayan silahlar, beyaz araçtaki şüphe! Yön değiştiren kurşunlar... 30 kurşunla katledilen kuzenlerin katilleri kim? Sahile diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! Hayrete düşüren yalanlar! Gittikçe artan endişe, çaresizce bekleyen anne baba! 16 yaşındaki Ecrinsu Ezgi'nin kaybı... Annesini göremeyen göz doktoru! Kırgınlıklar, fedakarlıklar... Kardeş kavgası! Bir aileyi birbirine düşüren mal varlığı! Oğluyla birlikte kızını arayan bir anne! Aç-susuz karanlıkta tutuluyor iddiası! Endişelendiren detaylar, gözyaşlarıyla korku dolu bekleyiş! 15 yaşındaki Kevser Börekçi'nin kaybı... İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Susmayan silahlar, beyaz araçtaki şüphe! Yön değiştiren kurşunlar... 30 kurşunla katledilen kuzenlerin katilleri kim? Sahile diye evden çıktı bir daha haber alınamadı! Hayrete düşüren yalanlar! Gittikçe artan endişe, çaresizce bekleyen anne baba! 16 yaşındaki Ecrinsu Ezgi'nin kaybı... Annesini göremeyen göz doktoru! Kırgınlıklar, fedakarlıklar... Kardeş kavgası! Bir aileyi birbirine düşüren mal varlığı! Oğluyla birlikte kızını arayan bir anne! Aç-susuz karanlıkta tutuluyor iddiası! Endişelendiren detaylar, gözyaşlarıyla korku dolu bekleyiş! 15 yaşındaki Kevser Börekçi'nin kaybı... İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 4 MART CUMA CANLI İZLE