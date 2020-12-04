CANLI İZLE: Müge Anlı 4 Aralık Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı ortadan kayboldu, günlerdir bulunamadı... Battaniyeye sarıp mı götürdüler? Buluştuğu yakın arkadaşı, kavga ettiği yeğeni... 3 çocuk babası Mustafa Özbay’ın şüpheli kaybı! 14 çocuk babası adamı kim, neden ortadan kaldırdı? Kuyuya mı atıldı, çöplüğe mi gömüldü? Kerem Durur’un şüpheli kaybıyla ilgili iddialar! 8 kardeş, 80 dönümlük miras... Hangi kardeş nereyi istiyor? Niğdeli kardeşlerin tarla anlaşmazlığı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 27 Kasım akşamı ortadan kayboldu, günlerdir bulunamadı... Battaniyeye sarıp mı götürdüler? Buluştuğu yakın arkadaşı, kavga ettiği yeğeni... 3 çocuk babası Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybı! 14 çocuk babası adamı kim, neden ortadan kaldırdı? Kuyuya mı atıldı, çöplüğe mi gömüldü? Kerem Durur'un şüpheli kaybıyla ilgili iddialar! 8 kardeş, 80 dönümlük miras... Hangi kardeş nereyi istiyor? Niğdeli kardeşlerin tarla anlaşmazlığı ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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