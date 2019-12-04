Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Aralık Çarşamba tek parça izle | Atv Müge Anlı canlı yayın izle - 04.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Aralık 2019 Çarşamba) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan tek parça halinde izleyebilirsiniz... Madencilerden Müge Anlı'ya ödül! 26 yıl sonra gerçekleşen kavuşmada gerginlik yayın sonunda da devam etti! Bahçede bulunan iskelet, Celalettin Polat'a mı ait?