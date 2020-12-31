CANLI İZLE: Müge Anlı 31 Aralık Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Aralık Perşembe canlı yayın izle - 31.12.2020

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Giriş: 31.12.2020 10:12
Güncelleme:31.12.2020 10:29
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir adam, aynı evdeki dünür ve eski eş... Jandarma arıyor, çember daralıyor! Hamdi Kılıç’ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Hayatını mesleğine adamış bir akademisyen, korkunç bir cinayet! Para almak istedi öldürdü, hırsızlık süsü vermek için yaktı... Aylin Sözer cinayetiyle ilgili gelişmeler! Kızını ve oğlunu pazarda bıraktı, yıllar sonra bulmaya geldi... Çocuklarını arayan Hakan Küçükboğa’nın hikayesi! Erkek arkadaşıyla görüşmeye çıktı, kayıplara karıştı! 34 yaşındaki 4 çocuk annesi 16 aydır nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir adam, aynı evdeki dünür ve eski eş... Jandarma arıyor, çember daralıyor! Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Hayatını mesleğine adamış bir akademisyen, korkunç bir cinayet! Para almak istedi öldürdü, hırsızlık süsü vermek için yaktı... Aylin Sözer cinayetiyle ilgili gelişmeler! Kızını ve oğlunu pazarda bıraktı, yıllar sonra bulmaya geldi... Çocuklarını arayan Hakan Küçükboğa'nın hikayesi! Erkek arkadaşıyla görüşmeye çıktı, kayıplara karıştı! 34 yaşındaki 4 çocuk annesi 16 aydır nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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31 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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