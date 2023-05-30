Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Almanya’dan Türkiye’ye geldi, 11 gün izine rastlanmadı! Uçaktaki şüphe, yanıt aranan sorular, canlı yayında ortaya çıkan gerçek! Aysu Eralp’le ilgili çarpıcı gelişmeler! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar’ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Almanya'dan Türkiye'ye geldi, 11 gün izine rastlanmadı! Uçaktaki şüphe, yanıt aranan sorular, canlı yayında ortaya çıkan gerçek! Aysu Eralp'le ilgili çarpıcı gelişmeler! 11 aydır ulaşılamayan 28 yaşındaki genç, şüphelenilen 4 arkadaş, bıçaklı kavga! İsa Çınar'ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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