Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında karanlık gece! El ele veren iki sevgili, şartlı sevgi, 10 tanık, kuşku duyulan nokta... Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında karanlık gece! El ele veren iki sevgili, şartlı sevgi, 10 tanık, kuşku duyulan nokta... Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.