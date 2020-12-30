Müge Anlı 30 Aralık Çarşamba tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Aralık Çarşamba tek parça izle - 30.12.2020

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Giriş: 30.12.2020 10:21
Güncelleme:30.12.2020 12:44
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; jandarma arıyor, çember daralıyor! 70 yaşındaki Hamdi Kılıç’ın kaybındaki gelişmeler! Tehdit, şiddet, kayıp... Sevgilisine gitti, bir daha gören olmadı! 4 çocuk annesi kadına ne oldu? Zeynep Güngör’ün şüpheli kaybı! 3 ayrı kadın, aynı acı aynı son... Aylin Sözer cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; jandarma arıyor, çember daralıyor! 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın kaybındaki gelişmeler! Tehdit, şiddet, kayıp... Sevgilisine gitti, bir daha gören olmadı! 4 çocuk annesi kadına ne oldu? Zeynep Güngör'ün şüpheli kaybı! 3 ayrı kadın, aynı acı aynı son... Aylin Sözer cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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