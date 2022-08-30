Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ağustos 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; suçladığı sevgilisiyle görüştü mü? Radyocu Mehmet Karahan cinayeti! 17 yaşındaki genç kız, günlerdir haber alınamaya üniversite öğrencisi! Acılı aileler, ortak endişe... Biri Konya’dan diğeri İstanbul’dan kaybolan iki genç kızımızla ilgili sıcak gelişmeler! Diyarbakır’da kadın cinayeti! Evinin önüne çıktı, başından vuruldu! Şüphelerin yoğunlaştığı nişanlı... 19 yaşında Rabia Aslan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ağustos 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Ağustos Salı günü canlı yayınlanan programda; suçladığı sevgilisiyle görüştü mü? Radyocu Mehmet Karahan cinayeti! 17 yaşındaki genç kız, günlerdir haber alınamaya üniversite öğrencisi! Acılı aileler, ortak endişe... Biri Konya'dan diğeri İstanbul'dan kaybolan iki genç kızımızla ilgili sıcak gelişmeler! Diyarbakır'da kadın cinayeti! Evinin önüne çıktı, başından vuruldu! Şüphelerin yoğunlaştığı nişanlı... 19 yaşında Rabia Aslan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Ağustos Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.