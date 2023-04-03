Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşında kayıp bir kadın, bir yanda çocukluk aşkı, diğer tarafta komşusu! Doğru mu söylüyor? Hedef mi şaşırtıyor? Döndü Boztepe’nin şüpheli kaybı! Evlatlarını ve damatlarını toprağa verdiler, torunlarını kaybettiler, gözyaşı dinmeyen anneanne ve dede, dünürlere yönelik iddialar! Kaçırıldığı iddia edilen 3 yaşındaki Arel’in kaybı! Milyonluk evden eden aşk! Evini kalbini açtı, hüsranla baş başa kaldı! Dolandırıldığını iddia eden Mustafa Emektar’ın emek verip yanıldığı aşk hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşında kayıp bir kadın, bir yanda çocukluk aşkı, diğer tarafta komşusu! Doğru mu söylüyor? Hedef mi şaşırtıyor? Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybı! Evlatlarını ve damatlarını toprağa verdiler, torunlarını kaybettiler, gözyaşı dinmeyen anneanne ve dede, dünürlere yönelik iddialar! Kaçırıldığı iddia edilen 3 yaşındaki Arel'in kaybı! Milyonluk evden eden aşk! Evini kalbini açtı, hüsranla baş başa kaldı! Dolandırıldığını iddia eden Mustafa Emektar'ın emek verip yanıldığı aşk hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.