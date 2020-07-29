Müge Anlı 29 Temmuz Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Temmuz 22020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Bodrum’da kayıplara karışan boyacı, köpeğin bulduğu kafatası! 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran’a ne oldu? 12 gündür kayıp olarak aranan Rakibe Karakaya hakkında önemli ve gelişme ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Temmuz 22020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Bodrum'da kayıplara karışan boyacı, köpeğin bulduğu kafatası! 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ne oldu? 12 gündür kayıp olarak aranan Rakibe Karakaya hakkında önemli ve gelişme ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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