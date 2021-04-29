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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Nisan Perşembe canlı yayın izle - 29.04.2021

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Giriş: 29.04.2021 10:22
Güncelleme:29.04.2021 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye 8 yıldır nerede? Boşandığı kocası mı, genç sevgilisi mi? Lütfiye Gündüz’ün kaybındaki çarpıcı gelişmeler! Kayıplara karıştı, sevgilisiyle bulundu! Nilüfer ve Abdullah’ın nikah töreni! Annesinin bileziğini aldı, kayıplara karıştı! Şüpheli sosyal medya arkadaşı! 14 yaşındaki liseli kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye 8 yıldır nerede? Boşandığı kocası mı, genç sevgilisi mi? Lütfiye Gündüz'ün kaybındaki çarpıcı gelişmeler! Kayıplara karıştı, sevgilisiyle bulundu! Nilüfer ve Abdullah'ın nikah töreni! Annesinin bileziğini aldı, kayıplara karıştı! Şüpheli sosyal medya arkadaşı! 14 yaşındaki liseli kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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