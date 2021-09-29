Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı iki kardeş! Yasak aşk mı? Hırsızlık mı? İntikam mı? Hüseyin ve Mehmet Şen’i kim neden öldürdü? Marketlerinde öldürülen karı koca, çifte cinayette çok sayıda şüphe, ardı arkası kesilmeyen iddialar! Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı iki kardeş! Yasak aşk mı? Hırsızlık mı? İntikam mı? Hüseyin ve Mehmet Şen'i kim neden öldürdü? Marketlerinde öldürülen karı koca, çifte cinayette çok sayıda şüphe, ardı arkası kesilmeyen iddialar! Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.