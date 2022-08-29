Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ağustos Pazartesi izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekrana geri döndü. Ekranın en çok izlenen sabah programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bugün (29 Ağustos 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayetler, bulunan kayıplar, mucizevi kavuşmalar, bir anda gerçeğe dönüşen hayaller, doğrularla, kötünün karşısında daima iyinin yanında! Çarpıcı konularla, Türkiye’nin dört bir yanından canlı yayınlarla, sadece gerçeklerle... Bir televizyon programından çok daha fazlası! 24 yaşında kayıp genç kız, şüphe ve endişe, zorla alıkoyulduğu iddiası, dikkat çeken ifade... Üniversiteli Ayşe Bağcı’nın kaybı! Radyocu Mehmet Karahan’ın acı sonu! Dövüldü, ölüme sürüklendi, çiçek gibi sulandı! Dolandırıcılık, şiddet, cinayet... DJ Gezgin’in ölümünde kimin parmağı var? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekrana geri döndü. Ekranın en çok izlenen sabah programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (29 Ağustos 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayetler, bulunan kayıplar, mucizevi kavuşmalar, bir anda gerçeğe dönüşen hayaller, doğrularla, kötünün karşısında daima iyinin yanında! Çarpıcı konularla, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla, sadece gerçeklerle... Bir televizyon programından çok daha fazlası! 24 yaşında kayıp genç kız, şüphe ve endişe, zorla alıkoyulduğu iddiası, dikkat çeken ifade... Üniversiteli Ayşe Bağcı'nın kaybı! Radyocu Mehmet Karahan'ın acı sonu! Dövüldü, ölüme sürüklendi, çiçek gibi sulandı! Dolandırıcılık, şiddet, cinayet... DJ Gezgin'in ölümünde kimin parmağı var?

29 Ağustos Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.