CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Temmuz Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Temmuz 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Temmuz Salı günü canlı yayınlanan programda; alevlere teslim olan bir çocuk, suçlanan bir anne! 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın şüpheli ölümü! 7 aydır kayıp bir tekne boyacısı, çalıştığı tersanede bulunan kemikler! Kemiklere nereden geldi, kime ait? Mehmet Ali Koran’ın şüpheli kaybı! Fransa’dan geldi, İstanbul’da kayıplara karıştı! 9 yıl sonra ortaya atılan sürpriz bir iddia! Nurten Bozkurt’a ne oldu? Genç kadının başına kim, ne getirdi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Temmuz 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Temmuz Salı günü canlı yayınlanan programda; alevlere teslim olan bir çocuk, suçlanan bir anne! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü! 7 aydır kayıp bir tekne boyacısı, çalıştığı tersanede bulunan kemikler! Kemiklere nereden geldi, kime ait? Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı! Fransa'dan geldi, İstanbul'da kayıplara karıştı! 9 yıl sonra ortaya atılan sürpriz bir iddia! Nurten Bozkurt'a ne oldu? Genç kadının başına kim, ne getirdi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 28 TEMMUZ SALI CANLI YAYIN

28 Temmuz Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.