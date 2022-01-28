Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ocak Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ocak 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; bin bir zorlukla okumaya gönderildi, 3 ay sonra evlilik cüzdanıyla geldi! Hezeyan mı, tehdit mi? 21 yaş büyük eşi hakkında çarpıcı iddialar! Çiçeği burnun üniversiteli kandırıldı mı? Günlerdir kayıp genç bir adam, endişeli bir anne, sokak sokak arama çalışmaları... 27 yaşındaki Barış Osman ile ilgili sıcak gelişme! Bir yanda annesi, bir yanda kardeşi... 13 yıllık çifte özlem! 20 yaşındaki Merve hem annesini hem kardeşini arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ocak 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; bin bir zorlukla okumaya gönderildi, 3 ay sonra evlilik cüzdanıyla geldi! Hezeyan mı, tehdit mi? 21 yaş büyük eşi hakkında çarpıcı iddialar! Çiçeği burnun üniversiteli kandırıldı mı? Günlerdir kayıp genç bir adam, endişeli bir anne, sokak sokak arama çalışmaları... 27 yaşındaki Barış Osman ile ilgili sıcak gelişme! Bir yanda annesi, bir yanda kardeşi... 13 yıllık çifte özlem! 20 yaşındaki Merve hem annesini hem kardeşini arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.