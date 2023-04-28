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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Nisan Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 28.04.2023 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 3 aydır kayıptı, Müge Anlı’da bulundu! Genç bir kızın geleceği, halası ve eniştesinin endişesi! 16 yaşındaki kızımızla ilgili gelişmeler! Kayıp bir baba, birbirini suçlayan evlatlar, sorular ve kuşkular... Mehmet Arkan’ın öldürüldüğünü düşünen çocukları karşı karşıya! “Hamileyim” dedi, elektrik süpürgesiyle gitti! Restoranın dönerini mi, yoksa dönercisini mi sevdi? Dönerciyle gittiği söylenen Esra geri dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 3 aydır kayıptı, Müge Anlı'da bulundu! Genç bir kızın geleceği, halası ve eniştesinin endişesi! 16 yaşındaki kızımızla ilgili gelişmeler! Kayıp bir baba, birbirini suçlayan evlatlar, sorular ve kuşkular... Mehmet Arkan'ın öldürüldüğünü düşünen çocukları karşı karşıya! "Hamileyim" dedi, elektrik süpürgesiyle gitti! Restoranın dönerini mi, yoksa dönercisini mi sevdi? Dönerciyle gittiği söylenen Esra geri dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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28 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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