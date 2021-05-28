Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Mayıs Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp! 2 çocuk annesi Fatma Öz'e ne oldu? 2 eski eşin soru işaretleriyle dolu kaybı! Kardeşine yazdığı tehdit mektubu! Geçmişten gelen olaylar... Şüphelerin odağındaki kardeş Yusuf Turhan canlı yayında! İç içe geçmiş olaylar zincirine yeni bir halka! Ahmet Taşkın'ın cinayet iddiası! Dava notları... Olay yerindeki ipucu! Başka biri daha var mı? 9 yıl önce işlenen cinayetin faili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir kayıp! 2 çocuk annesi Fatma Öz'e ne oldu? 2 eski eşin soru işaretleriyle dolu kaybı! Kardeşine yazdığı tehdit mektubu! Geçmişten gelen olaylar... Şüphelerin odağındaki kardeş Yusuf Turhan canlı yayında! İç içe geçmiş olaylar zincirine yeni bir halka! Ahmet Taşkın'ın cinayet iddiası! Dava notları... Olay yerindeki ipucu! Başka biri daha var mı? 9 yıl önce işlenen cinayetin faili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.