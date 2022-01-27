27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2022 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, 28 yaş küçük emlakçı aşkı düşlerini yıktı! Pes dedirten dolandırıcılık iddiası! Ders çalışmak için evden çıktı, bir daha geri gelmedi! 16 yaşındaki Rumeysa’nın kaybı! Ailesi diplomayla bekliyordu, evlilik cüzdanıyla geldi! Üniversite öğrencisi ve 3 günlük eşi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, 28 yaş küçük emlakçı aşkı düşlerini yıktı! Pes dedirten dolandırıcılık iddiası! Ders çalışmak için evden çıktı, bir daha geri gelmedi! 16 yaşındaki Rumeysa'nın kaybı! Ailesi diplomayla bekliyordu, evlilik cüzdanıyla geldi! Üniversite öğrencisi ve 3 günlük eşi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

27 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Ocak Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Ocak Perşembe
Emlakçı sevgili hayallerinden ve parasından etti
Emlakçı sevgili hayallerinden ve parasından etti
Müge Anlı 26 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 26 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 25 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 25 Ocak Salı tek parça izle
Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayında düet yaptı
Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayında düet yaptı
Sinan Akçıl’ın son şarkısına Müge Anlı ilham oldu
Sinan Akçıl'ın son şarkısına Müge Anlı ilham oldu
Müge Anlı 24 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 24 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı’daki çarpık ilişkiler yumağı şeması
Müge Anlı'daki çarpık ilişkiler yumağı şeması
Müge Anlı 20 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 20 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 19 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 19 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Salı tek parça izle
Tutuklunun ablası konuştu: ’’Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı’’
Tutuklunun ablası konuştu: ''Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı''
Daha Fazla Video Göster