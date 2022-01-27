Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, 28 yaş küçük emlakçı aşkı düşlerini yıktı! Pes dedirten dolandırıcılık iddiası! Ders çalışmak için evden çıktı, bir daha geri gelmedi! 16 yaşındaki Rumeysa’nın kaybı! Ailesi diplomayla bekliyordu, evlilik cüzdanıyla geldi! Üniversite öğrencisi ve 3 günlük eşi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşuyordu, 28 yaş küçük emlakçı aşkı düşlerini yıktı! Pes dedirten dolandırıcılık iddiası! Ders çalışmak için evden çıktı, bir daha geri gelmedi! 16 yaşındaki Rumeysa'nın kaybı! Ailesi diplomayla bekliyordu, evlilik cüzdanıyla geldi! Üniversite öğrencisi ve 3 günlük eşi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.