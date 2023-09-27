Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kiraz hasadında kıskanıldı, kocasının yanından sırra kadem bastı! Kuşkular, yanıt bekleyen sorular, şüpheye düşüren detaylar! Bedriye Kılıç cinayet kurbanı mı oldu? Erkek çocuğu doğurduğuna inandı, yıllar sonra tanıştığı adamı oğlu sandı! Kırılmayan inanç, yanılgıya düşüren rüya! Aliye Varış gerçeği görecek mi? Evine ekmek götüremeden kaybolan bir kadın, şüphelerin yöneldiği isimler, son görüştüğü kişiler, dikkat çeken detaylar, ortaya çıkan gerçekler! Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kiraz hasadında kıskanıldı, kocasının yanından sırra kadem bastı! Kuşkular, yanıt bekleyen sorular, şüpheye düşüren detaylar! Bedriye Kılıç cinayet kurbanı mı oldu? Erkek çocuğu doğurduğuna inandı, yıllar sonra tanıştığı adamı oğlu sandı! Kırılmayan inanç, yanılgıya düşüren rüya! Aliye Varış gerçeği görecek mi? Evine ekmek götüremeden kaybolan bir kadın, şüphelerin yöneldiği isimler, son görüştüğü kişiler, dikkat çeken detaylar, ortaya çıkan gerçekler! Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.