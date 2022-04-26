Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; yayla evinde çoban cinayeti! Bir yanda ailesi, diğer tarafta komşuları... Durmuş Yanmaz’ın katili kim? 2 çocuk annesinin şüpheli kaybı! Çiftlik evi, kavgalı olduğu komşu, çarpıcı iddialar... Aysel Gülmez’e ne oldu? Bir annenin evlat mücadelesi... 22 yıl görmedi, 9 yıl haber alamadı... Canlı yayında son bulan endişe! Ömer Ömerova çeyrek asır sonra annesinin karşısında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; yayla evinde çoban cinayeti! Bir yanda ailesi, diğer tarafta komşuları... Durmuş Yanmaz'ın katili kim? 2 çocuk annesinin şüpheli kaybı! Çiftlik evi, kavgalı olduğu komşu, çarpıcı iddialar... Aysel Gülmez'e ne oldu? Bir annenin evlat mücadelesi... 22 yıl görmedi, 9 yıl haber alamadı... Canlı yayında son bulan endişe! Ömer Ömerova çeyrek asır sonra annesinin karşısında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.