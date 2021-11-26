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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Kasım Cuma tek parça izle

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Giriş: 26.11.2021 11:18
Güncelleme:26.11.2021 16:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Bağ evinde cinayet! Pusuya düşürülen bir adam... Çarpıcı iddialar! Yanıt bekleyen sorular. 55 yaşındaki çiftçi neden öldürüldü? Hüseyin Yüksel cinayetinde katil kim? 25 yıllık hayat arkadaşını bıraktı kendinden 17 yaş küçük türkücüye aşık oldu! Gönlünü de paralarını da kaptırdı! 'Dolandırıldım' diyen başka kadınlar... Yitip giden yüz binlerce para... Adana'da kadın cinayeti! Apartman bodrumunda vuruldu bahçede bulundu. Kızının saç teliyle avunan bir anne! Hem öksüz hem yetim kalan küçük bir çocuk... 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Kasım 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Bağ evinde cinayet! Pusuya düşürülen bir adam... Çarpıcı iddialar! Yanıt bekleyen sorular. 55 yaşındaki çiftçi neden öldürüldü? Hüseyin Yüksel cinayetinde katil kim? 25 yıllık hayat arkadaşını bıraktı kendinden 17 yaş küçük türkücüye aşık oldu! Gönlünü de paralarını da kaptırdı! 'Dolandırıldım' diyen başka kadınlar... Yitip giden yüz binlerce para... Adana'da kadın cinayeti! Apartman bodrumunda vuruldu bahçede bulundu. Kızının saç teliyle avunan bir anne! Hem öksüz hem yetim kalan küçük bir çocuk... 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 26 KASIM CUMA İZLE

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