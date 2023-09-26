Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; müzik tutkunu 6 çocuklu bir kadın, şarkı uygulamasında şarkı söyledi tanımadığı erkeğin sesinden etkilendi! Kandırıldı mı, gönül mü bağladı? 63 yaşındaki Gülcemel Gürkan düet yaptığı adamın yanında mı? Çeyrek asırlık baba özlemi, jet hızıyla gerçekleşen buluşma, DNA testinden ne sonuç çıkacak? Merve Güzel’in aradığı babası Sakin Künar mı? Döktüğü alın terini anlattı, eşinin kıskançlığıyla karşılaştı! Şüpheci tavırlar, şüphelendiren olaylar! Bedriye Kılıç’ın kaybında yanıt aranan sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; müzik tutkunu 6 çocuklu bir kadın, şarkı uygulamasında şarkı söyledi tanımadığı erkeğin sesinden etkilendi! Kandırıldı mı, gönül mü bağladı? 63 yaşındaki Gülcemel Gürkan düet yaptığı adamın yanında mı? Çeyrek asırlık baba özlemi, jet hızıyla gerçekleşen buluşma, DNA testinden ne sonuç çıkacak? Merve Güzel'in aradığı babası Sakin Künar mı? Döktüğü alın terini anlattı, eşinin kıskançlığıyla karşılaştı! Şüpheci tavırlar, şüphelendiren olaylar! Bedriye Kılıç'ın kaybında yanıt aranan sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...