Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman’ın ölümüne ne sebep oldu? Liseli kayıp 3 kız Buse, Tuana ve Gülizar nerede? Nedim Süzgün Tuba Özbek’in biyolojik babası mı? DNA testinden ne sonuç çıkacak? 7 Şubat’tan beri kayıp olan Özcan Eren fidye için mi kaçırıldı? 450 bin liralık fidye bir oyun mu? Yayın sonrası Hamdullah Sayın’ın anlattıkları ve yaşanan son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümüne ne sebep oldu? Liseli kayıp 3 kız Buse, Tuana ve Gülizar nerede? Nedim Süzgün Tuba Özbek'in biyolojik babası mı? DNA testinden ne sonuç çıkacak? 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren fidye için mi kaçırıldı? 450 bin liralık fidye bir oyun mu? Yayın sonrası Hamdullah Sayın'ın anlattıkları ve yaşanan son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 25 ŞUBAT SALI CANLI YAYIN...

25 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.