CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Mart Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Şahap Örcün’ün bilinmezliklerle dolu kaybı! Kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırdı! 15 yaşındaki Güllü nerede? 3 çocuk annesi bir kadın, birliktelik yaşadığı bir adam... Aynı anda ortadan kayboldular! Emel Şimşek ve erkek arkadaşı nerede? 3 çocuk babası taksici, kavga etti kayboldu! 40 yaşındaki Ergül Çanakçı’nın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Şahap Örcün'ün bilinmezliklerle dolu kaybı! Kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırdı! 15 yaşındaki Güllü nerede? 3 çocuk annesi bir kadın, birliktelik yaşadığı bir adam... Aynı anda ortadan kayboldular! Emel Şimşek ve erkek arkadaşı nerede? 3 çocuk babası taksici, kavga etti kayboldu! 40 yaşındaki Ergül Çanakçı'nın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.