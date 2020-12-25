Müge Anlı 25 Aralık Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hamdi Kılıç’ın kaybındaki soru işaretleri! Aynı kadına kandılar, adliye önünde birleştiler! Evlilik vaadiyle kandırılan damat adaylarının hukuk mücadelesi! 5 yıl önce evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Gizli tanık ne anlattı, kimi suçladı? Meyve suyu almaya çıkan iki küçük kız, gelen ihbar, araştırılan sokak! Yanlarında kim var? Buket ve Emel nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hamdi Kılıç'ın kaybındaki soru işaretleri! Aynı kadına kandılar, adliye önünde birleştiler! Evlilik vaadiyle kandırılan damat adaylarının hukuk mücadelesi! 5 yıl önce evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Gizli tanık ne anlattı, kimi suçladı? Meyve suyu almaya çıkan iki küçük kız, gelen ihbar, araştırılan sokak! Yanlarında kim var? Buket ve Emel nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 25 ARALIK CUMA TEK PARÇA İZLE