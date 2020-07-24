CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Temmuz Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın ölümünde şiddet iddiası! Garip açıklamalar, kan donduran iddialar! Küçük Şiar nasıl öldü? Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! İstanbul’daki kuyumcu kardeşlerle ilgili sıcak gelişmeler! 7 aydır kayıp olan Mehmet Ali Koran’a ne oldu? Kemikleri bulan köpeğe takip kamerası takılacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümünde şiddet iddiası! Garip açıklamalar, kan donduran iddialar! Küçük Şiar nasıl öldü? Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! İstanbul'daki kuyumcu kardeşlerle ilgili sıcak gelişmeler! 7 aydır kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ne oldu? Kemikleri bulan köpeğe takip kamerası takılacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 24 TEMMUZ CUMA CANLI YAYIN

24 Temmuz Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.