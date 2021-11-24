Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Kasım Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bağ evinde pusuya düşürülen 55 yaşındaki çiftçi neden öldürüldü? Hüseyin Yüksel cinayetinde katil kim? 25 yıllık hayat arkadaşını bıraktı, tatlı sözlere kandı! Safiye Hanımın dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bağ evinde pusuya düşürülen 55 yaşındaki çiftçi neden öldürüldü? Hüseyin Yüksel cinayetinde katil kim? 25 yıllık hayat arkadaşını bıraktı, tatlı sözlere kandı! Safiye Hanımın dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.