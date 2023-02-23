Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kızı için ayrılan paraya kaçtı, sessizliğini ilk kez bozdu! Verdiği sözü yerine getirecek mi? Eşiyle yüzleşme cesareti gösterecek mi? Görme yetisini kaybeden genç kız, bilim düşmanı üfürükçü, benzer iddialar! Merve Yıldırım’ın dramı! En son kızının komşusu gördü, aracıyla ortadan kayboldu! Kuşkulandıran detaylar, tehdit iddiası! Şükrü Güvenilir’in şüpheli kaybında sıcak gelişme! Kuzeni tarafından öldüresiye dövüldü, arazide toprağa gömüldü! Adım adım açığa çıkan cinayet, gözaltılar! Ümit Sedat Özcan ile ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kızı için ayrılan paraya kaçtı, sessizliğini ilk kez bozdu! Verdiği sözü yerine getirecek mi? Eşiyle yüzleşme cesareti gösterecek mi? Görme yetisini kaybeden genç kız, bilim düşmanı üfürükçü, benzer iddialar! Merve Yıldırım'ın dramı! En son kızının komşusu gördü, aracıyla ortadan kayboldu! Kuşkulandıran detaylar, tehdit iddiası! Şükrü Güvenilir'in şüpheli kaybında sıcak gelişme! Kuzeni tarafından öldüresiye dövüldü, arazide toprağa gömüldü! Adım adım açığa çıkan cinayet, gözaltılar! Ümit Sedat Özcan ile ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.