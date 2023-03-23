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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 23.03.2023 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Eda Yılmaz’ın nikahı eksik düğünü! Borcu bahane edip evlenmediler, kayınvalidesini daha değerli gören evlat, çaresizce çırpınan bir anne! Düğün yapan ikili evlenecek mi? 78 yaşındaki kadının kaybında cinayet şüphesi! Komşusu ve çocukluk aşkı, çatıdaki bıçak... Orda unutuldu mu yoksa sonradan mı atıldı? O bıçak kime ait? En son kiminle görüştü? Döndü Boztepe’nin şüpheli kaybında soru işaretleri! 26 yaşındaki kayıp çiftçi, kuşkuya düşüren mal varlığı, kardeşe yönelik suçlamalar... Konya’da kaybolan Bereket Kara’nın kaybı! 20 yaşındaki Yörük kızı, endişeli bir anne, alıkonma iddiası, hala ve amcaya yönelik suçlamalar! Hayriye Şahin’in kaybı! 20 günlükken anne babası ayrıldı, babası annesinden kaçırdı! 23 yıllık hasret, gittikçe büyüyen özlem! Annesini arayan Dilek Yılmaz’ın hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Eda Yılmaz'ın nikahı eksik düğünü! Borcu bahane edip evlenmediler, kayınvalidesini daha değerli gören evlat, çaresizce çırpınan bir anne! Düğün yapan ikili evlenecek mi? 78 yaşındaki kadının kaybında cinayet şüphesi! Komşusu ve çocukluk aşkı, çatıdaki bıçak... Orda unutuldu mu yoksa sonradan mı atıldı? O bıçak kime ait? En son kiminle görüştü? Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında soru işaretleri! 26 yaşındaki kayıp çiftçi, kuşkuya düşüren mal varlığı, kardeşe yönelik suçlamalar... Konya'da kaybolan Bereket Kara'nın kaybı! 20 yaşındaki Yörük kızı, endişeli bir anne, alıkonma iddiası, hala ve amcaya yönelik suçlamalar! Hayriye Şahin'in kaybı! 20 günlükken anne babası ayrıldı, babası annesinden kaçırdı! 23 yıllık hasret, gittikçe büyüyen özlem! Annesini arayan Dilek Yılmaz'ın hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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