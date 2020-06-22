Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yanan evdeki 3 kişi nerede? Evdeki paraya ne oldu? Sinop’taki yangınla ilgili iddialar! 7 aydır kayıp olan 56 yaşındaki Sadeli Gülgör ile ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yanan evdeki 3 kişi nerede? Evdeki paraya nerede? Sinop'taki yangınla ilgili iddialar! 7 aydır kayıp olan 56 yaşındaki Sadeli Gülgör ile ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.