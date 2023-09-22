22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Eylül Cuma canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Eylül Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2023 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; çeyrek asırlık baba özlemi, dakikalar içinde son bulan hasret, tek ses tek nefes, tamamlanmak isteyen hikaye! Merve Güzel ve babasının kavuşma heyecanı! Döktüğü alın terini kameralara anlattı, eşinin kıskançlığına maruz kaldı, kör kuyuda cenaze iddiası, rahatsız edici davranışlar... Kayıp eşinin peşine neden düşmedi? Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Nehir kıyısında cinayet, eşinden gelen ihanet, yalanlarla örtülmeye çalışılan doğrular, ortaya çıkan gerçekler... Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Etrafı yalanlarla örülü bir kadın, son görüştüğü kişiler, iddialar ve şüpheler, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, evlilik aracılığı iddiası... Keziban Eryılmaz cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; çeyrek asırlık baba özlemi, dakikalar içinde son bulan hasret, tek ses tek nefes, tamamlanmak isteyen hikaye! Merve Güzel ve babasının kavuşma heyecanı! Döktüğü alın terini kameralara anlattı, eşinin kıskançlığına maruz kaldı, kör kuyuda cenaze iddiası, rahatsız edici davranışlar... Kayıp eşinin peşine neden düşmedi? Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Nehir kıyısında cinayet, eşinden gelen ihanet, yalanlarla örtülmeye çalışılan doğrular, ortaya çıkan gerçekler... Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Etrafı yalanlarla örülü bir kadın, son görüştüğü kişiler, iddialar ve şüpheler, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, evlilik aracılığı iddiası... Keziban Eryılmaz cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Eylül Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Eylül Cuma
Müge Anlı 21 Eylül Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 21 Eylül Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 20 Eylül Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 20 Eylül Çarşamba tek parça izle
Yolun sonu cezaevi! Mehmet Topaloğlu’nun katil tutuklandı
Yolun sonu cezaevi! Mehmet Topaloğlu'nun katil tutuklandı
Müge Anlı 19 Eylül Salı tek parça izle
Müge Anlı 19 Eylül Salı tek parça izle
Ayşe Teyze’nin muhabbet kuşu bulundu
Ayşe Teyze'nin muhabbet kuşu bulundu
Müge Anlı 18 Eylül Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 18 Eylül Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı Ayşe Kaygısız’ın can dostu Maviş’i buldu
Müge Anlı Ayşe Kaygısız'ın can dostu Maviş'i buldu
Müge Anlı 15 Eylül Cuma tek parça izle
Müge Anlı 15 Eylül Cuma tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Eylül
Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Eylül
Polis ekipleri Birsen Polat’ın bulunduğu adreste
Polis ekipleri Birsen Polat'ın bulunduğu adreste
Müge Anlı 13 Eylül Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 13 Eylül Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster