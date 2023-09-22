Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; çeyrek asırlık baba özlemi, dakikalar içinde son bulan hasret, tek ses tek nefes, tamamlanmak isteyen hikaye! Merve Güzel ve babasının kavuşma heyecanı! Döktüğü alın terini kameralara anlattı, eşinin kıskançlığına maruz kaldı, kör kuyuda cenaze iddiası, rahatsız edici davranışlar... Kayıp eşinin peşine neden düşmedi? Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Nehir kıyısında cinayet, eşinden gelen ihanet, yalanlarla örtülmeye çalışılan doğrular, ortaya çıkan gerçekler... Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Etrafı yalanlarla örülü bir kadın, son görüştüğü kişiler, iddialar ve şüpheler, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, evlilik aracılığı iddiası... Keziban Eryılmaz cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; çeyrek asırlık baba özlemi, dakikalar içinde son bulan hasret, tek ses tek nefes, tamamlanmak isteyen hikaye! Merve Güzel ve babasının kavuşma heyecanı! Döktüğü alın terini kameralara anlattı, eşinin kıskançlığına maruz kaldı, kör kuyuda cenaze iddiası, rahatsız edici davranışlar... Kayıp eşinin peşine neden düşmedi? Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Nehir kıyısında cinayet, eşinden gelen ihanet, yalanlarla örtülmeye çalışılan doğrular, ortaya çıkan gerçekler... Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! Etrafı yalanlarla örülü bir kadın, son görüştüğü kişiler, iddialar ve şüpheler, canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, evlilik aracılığı iddiası... Keziban Eryılmaz cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.