Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Mart 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşındaki kayıp kadın, 64 yıl sonra dönen çocukluk aşkı, küllenen aşk, rahatsız eden aramalar, kaçırılma iddiaları, cinayet şüphesi... Makyaj malzemeleriyle kayboldu, 10 dakika içinde bulundu! İhanet şüphesi, kurtulmak için kaçtı iddiası... 4 çocuk annesi Nimet Özkara evine dönecek mi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Mart 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 78 yaşındaki kayıp kadın, 64 yıl sonra dönen çocukluk aşkı, küllenen aşk, rahatsız eden aramalar, kaçırılma iddiaları, cinayet şüphesi... Makyaj malzemeleriyle kayboldu, 10 dakika içinde bulundu! İhanet şüphesi, kurtulmak için kaçtı iddiası... 4 çocuk annesi Nimet Özkara evine dönecek mi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.