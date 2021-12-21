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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Aralık Salı canlı yayın izle

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Giriş: 21.12.2021 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında katledilen genç kızın babası korktuğu için mi sustu, menfaat mi gözetti? Meliha Özsu’nun katili kim? Aynı şehir, ortak şüphe! Birbiriyle bağlantılı iki kayıp! Ortadan mı kaldırıldılar? Seher Yüksel ve Mehmet Demir’in kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında katledilen genç kızın babası korktuğu için mi sustu, menfaat mi gözetti? Meliha Özsu'nun katili kim? Aynı şehir, ortak şüphe! Birbiriyle bağlantılı iki kayıp! Ortadan mı kaldırıldılar? Seher Yüksel ve Mehmet Demir'in kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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