Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice ve Cahit Paslı cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar, çelişkili tavırlar... Muğla’daki çifte cinayette soru işaretleri! Gelin şiddeti görüyorum diyen bir kadın, yuva kurtarayım derken yuvasından oldu! Elinde bavul, gözünde yaşlar... Bir çıkış arayan Şaduman Kazancı ve pes dedirten iddiaları ile Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice ve Cahit Paslı cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar, çelişkili tavırlar... Muğla'daki çifte cinayette soru işaretleri! Gelin şiddeti görüyorum diyen bir kadın, yuva kurtarayım derken yuvasından oldu! Elinde bavul, gözünde yaşlar... Bir çıkış arayan Şaduman Kazancı ve pes dedirten iddiaları ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...