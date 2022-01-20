20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 10:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice ve Cahit Paslı cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar, çelişkili tavırlar... Muğla’daki çifte cinayette soru işaretleri! Gelin şiddeti görüyorum diyen bir kadın, yuva kurtarayım derken yuvasından oldu! Elinde bavul, gözünde yaşlar... Bir çıkış arayan Şaduman Kazancı ve pes dedirten iddiaları ile Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice ve Cahit Paslı cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar, çelişkili tavırlar... Muğla'daki çifte cinayette soru işaretleri! Gelin şiddeti görüyorum diyen bir kadın, yuva kurtarayım derken yuvasından oldu! Elinde bavul, gözünde yaşlar... Bir çıkış arayan Şaduman Kazancı ve pes dedirten iddiaları ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

20 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ocak Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Ocak Perşembe
Müge Anlı 19 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 19 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 18 Ocak Salı tek parça izle
Tutuklunun ablası konuştu: ’’Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı’’
Tutuklunun ablası konuştu: ''Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı''
Şen kardeşler cinayetinde tutuklama
Şen kardeşler cinayetinde tutuklama
Müge Anlı 17 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 17 Ocak Pazartesi tek parça izle
en kardeşler cinayetinde flaş gelişme
en kardeşler cinayetinde flaş gelişme
Müge Anlı 14 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 14 Ocak Cuma tek parça izle
Müge Anlı 13 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 13 Ocak Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 12 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 12 Ocak Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 11 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 11 Ocak Salı tek parça izle
Müge Anlı 10 Ocak Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 10 Ocak Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster